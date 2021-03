"Love Island". "Troskliwy" Mateusz radzi Caroline, by... MNIEJ JADŁA. Fani: "Wpędza w kompleksy kogoś, kto nie powinien ich mieć!"

Monikk30 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Mariusz jesteś zajęty czy wolny, nie wygłupiaj się tylko pisz. Jak nie chcesz ze mną być to ja zadzwonię do brata by mnie z chłopakiem umówił bo z tego co mi powiedział to dobrze się znają i kumplują. Szkoda mi czasu na bezsensowne czekanie. Chcesz być sam lub jesteś w związku to napisz mi to i dam Ci święty spokój.