Luksusowe wakacje Michała Malitowskiego i jego młodej żony: owoce morza, szampan i morze pocałunków (ZDJĘCIA)

We wrześniu 2019 roku media informowały, że Michał Malitowski postanowił się rozstać z partnerką po 17 latach. Zaledwie kilka miesięcy później juror "Tańca z gwiazdami" publicznie wyznał miłość nowej, sporo młodszej ukochanej. Równie szybko zakochani podjęli decyzję o tym, aby powiedzieć sobie "tak".

Nowa miłość w życiu Michała Malitowskiego. Nie miał wątpliwości, że to "ta jedyna"

Choć to, jak szybko potoczyła się ich relacja, może budzić zdziwienie, to Michał Malitowski nie miał wątpliwości, że Yuliya jest "tą jedyną". W rozmowie z Plejadą wspominał, że poznali się już dawno temu, a dziewczyna pracowała w jego szkole tańca jako instruktorka. W końcu połączyło ich głębsze uczucie, które trwa do dziś.