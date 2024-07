Lżejszy o 170 KILOGRAMÓW Big Boy z "Gogglebox" pozuje bez koszulki. "Forma olimpijska już 8 lat się pięknie prezentuje" (FOTO)

Mateusz Borkowski schudł 170 kg

Często tłumaczy, że przestrzeganie zdrowych nawyków, zmienia podejście do życia, a to jest najważniejsze w walce o zdrowe ciało. Co jakiś czas "Big Boy" pokazuje się w sieci bez koszulki. Odsłania tym samym kulisy codzienności osób, które zrzuciły tak imponujące liczby kilogramów. Normalne jest, że przy szybkim spadku dużej wagi skóra traci na sprężystości i opada. Borkowski ma do tego zdrowy dystans.