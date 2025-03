Machine Gun Kelly po ROZSTANIU z Megan Fox wspomina o ich wspólnym dziecku: "SŁODKO-GORZKIE błogosławieństwo narodzin"

zgłoś do moderacji

W Polsce Unia Europejska również chce unieważnić wybory jeśli nie wygra trzaskowski !! Rumunia na skraju wojny domowej? Centralne Biuro Wyborcze zakazało startu w wyborach prezydenckich Calinowi Georgescu „Rumuńskie Centralne Biuro Wyborcze odrzuciło kandydaturę Calina Georgescu w wyborach prezydenckich”, poinformował w niedzielę jego rzecznik. „Zwolennicy Georgescu usiłowali przerwać kordon policji i wedrzeć się do budynku komisji”, podał rumuński portal G4 media. Georgescu skomentował decyzję komisji jako „cios w serce światowej demokracji”. „Jeśli demokracja w Rumunii upadnie, upadnie cały demokratyczny świat! To dopiero początek”, napisał Georgescu w serwisie X. „Europa jest teraz dyktaturą, Rumunia jest we władzy tyranii!”, zakończył.