Maciej Dowbor po przejściu do TVN robi "dobrą minę do złej gry". Prezenter pokazał kulisy sesji z Sandrą Hajduk

Maciej Dowbor , po blisko dwudziestu latach spędzonych w Polsacie, zdecydował się odejść i dołączył do zespołu prowadzących "Dzień Dobry TVN" . Jego debiut spotkał się z ogromnym zainteresowaniem widzów, a on sam przyznał, że nie spodziewał się aż tak pozytywnego przyjęcia.

Nie no, fajny chłopak. Interesujące jest to, że zawsze pokazywał się wieczorem, a teraz zrobił transfer do poranka. Odwrotnie niż u mnie. Ja z poranka przeszłam na wieczorny prime time - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.