Maciej Maleńczuk ocenia: "Po 26. roku życia kobieta staje się NIEZNOŚNĄ BABĄ"

Wanda 2 min. temu

Ja go pamietam jeszcze z Floriańskiej w Krakowie jak na gitarze grał a obok pan z le skarpetami sprzedawał gandzie. On był informatorem policyjnym. Mówię Wam jaki Malenczuk to był ładny chłopak jak był młody, ani nie chlał, ani nie ćpał. On lubi opowiadać o sobie różne dziwne historie które nie są prawda. Malenczuk na Floriańskiej to był gwóźdź programu dla wielu turystów, lokalna sława, taki nasz Bob Dylan.