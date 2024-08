Maciej Rock w "Halo tu Polsat" zadał Aleksandrowi Sikorze niezręczne pytanie. Odpowiedział i WBIŁ SZPILĘ TVP

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

ja pier, kto ma czas oglądać te śniadaniówki? czy to jest 2006 rok, że tv ma ogromną oglądalność? (przypomne taniec z gwiazdami wtedy - ponad 6 mln widzów!). po co w tych czasach w to inwestować?