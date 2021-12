Maciej Stuhr opisuje, jak pomógł Syryjce: "Nie dawano jej wielkich SZANS NA PRZEŻYCIE"

Dla Macieja Stuhra los osób, które są na granicy, nie jest obojętny. Aktor udowodnił to już w listopadzie, kiedy razem z żoną wybrał się na granicę polsko-białoruską, chcąc pomóc osobom ubiegającym się o azyl. Gwiazdor postanowił pójść nawet o krok dalej i zdecydował się nakręcić reportaż o tym, co dzieje się na wschodzie Polski.

W najnowszym poście Maciej Stuhr pokazał zdjęcie z 30-letnią Syryjką, której pomógł ubiegać się o odpowiednie dokumenty, by ta mogła dołączyć do rodziców, którzy mieszkają w Niemczech.

Pośrodku tego zdjęcia siedzi Marwa. I to, że dziś siedzi, a nawet chodzi, uśmiecha się, mówi, przytula się po raz pierwszy od wielu lat do swoich rodziców (którzy żyją w Niemczech), to seria kolejnych cudów - zaczął aktor.

Życie Marwy znalazło się na krawędzi dwa miesiące temu w polskim lesie. Nie dawano jej wielkich szans na przeżycie. Przedwczoraj, po wielu tygodniach, wyszła ze szpitala w Hajnówce. Przyjechała z rodzicami do nas do domu do Warszawy czekać na odpowiednie dokumenty, które cudem (!) udało się załatwić w Niemczech. Dziś szczęśliwi do granic możliwości ruszyli bezpiecznie na zachód - opisuje Stuhr.