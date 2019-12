Maciek z "Love Island" publicznie przeprasza za kłótnię z Oliwką. "Dałem się zmanipulować"

Po zakończeniu programu początkujący celebryci regularnie chwalili się łączącym ich uczuciem w mediach społecznościowych. Szybko okazało się jednak, że związkowi daleko do ideału. Między islandersami coraz częściej dochodziło do publicznych kłótni i ostatecznie zdecydowali się na rozstanie. To jednak wcale nie oznaczało końca ich prywatnej medialnej telenoweli.

Niedawno Maciek na swoim profilu na Instagramie postanowił opublikować rozmowę z tajemniczym znajomym Oliwii z Londynu, Arthurem, który rzekomo miał ją utrzymywać, a także opłacić jej przeprowadzkę do Polski. W opublikowanej przez byłego wyspiarza wiadomości mężczyzna przyznał również, że sponsorowanie celebrytki wyjątkowo dużo go kosztowało i zagroził nawet, że odetnie ją od dopływu gotówki. Oliwka stanowczo zaprzeczyła rewelacjom ujawnionym przez byłego partnera i jednocześnie zapowiedziała, że nie widzi już przyszłości dla ich związku.

"Czasu nie cofnę, ale przeprosiłem, że dałem się zmanipulować Arturowi. On jest w niej dalej zakochany i chciał nam namieszać. Wiedział, jak to się skończy i myślał, że Oli wróci wtedy do UK. Fakt faktem, Oli też nie o wszystkim mi powiedziała, ale źródłem całego zamieszania był odrzucony, zakochany Artur. Was też przepraszam za to kino na Insta. Klasa - kiedy masz dużo do powiedzenia, a wolisz milczeć. Przyznaję, trochę jej zabrakło" - odpowiedział Szewczyk.