Maffashion krytykuje turystów na Krupówkach: "Nie możecie sobie odmówić przyjemności MĘCZENIA ZWIERZĄT?"

Andzia 3 min. temu

Trzeba być draniem i leniem, żeby dla własnej wygody mordować te biedne konie, zmuszane dla pieniędzy, do ciągnięcia tłustej masy ludzkiej, udającej po powrocie do swoich gniazd majętnych prominentów, którzy chodzić po górach nie muszą, bo zwierzęta za nich to zrobią. Coś okropnego. To samo te biedne prażone w słońcu osły na Santorini. Dźwigają tłuściochów pod górkę, póki nie padną. I co sezon to samo. Straszne.