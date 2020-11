Maffashion snuje plany powiększenia rodziny: "Zawsze chciałam mieć TRÓJKĘ DZIECI"

Przed porodem Maffashion nieoczekiwanie znalazła się w gronie tych celebrytek, które bardzo długo wstrzymywały się przed ogłoszeniem nowiny o swoim błogosławionym stanie. Od momentu przyjścia na świat małego Bastiana celebrytka co prawda powoli nadrabia zaległości z okresu ciąży, jednak robi to oczywiście na swoich zasadach.

Maffashion ściska synka i dziękuje za życzenia urodzinowe

Zawsze chciałam mieć trójkę dzieci. Wiecie, jak to jest, że wszyscy mówią: "Zobaczysz po pierwszym, czy będziesz chciała kolejne". Mały daje mi trochę w kość, ale jeszcze się nie zniechęciłam. Muszę tylko znaleźć na to czas - stwierdziła Maff.

To nie jest jakieś niespotykane imię. Za granicą ono funkcjonuje, choć w Polsce może rzeczywiście jest tych imion mniej. Nadal popularne są staropolskie imiona. Nie wiem, dlaczego akurat Bastian. Bardzo podobało mi się to imię, bo kojarzyło mi się z moim ulubionym serialem, który oglądałam jako dziecko. Co zabawne, tak się złożyło, że kiedy braliśmy to imię pod uwagę, to właśnie leciał ten serial w telewizji - pochwaliła się.