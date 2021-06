Magda Gessler chwali syna po zaręczynach: "Zależało mu na kobiecie z DUŻYM BIUSTEM"

Jak to w show biznesie bywa, zainteresowaniem prędzej czy później cieszą się nie tylko same znane twarze, ale i również ich latorośle. Nie inaczej było w przypadku dzieci Magdy Gessler , które już od dawna śmiało mogą nazywać się celebrytami.

Choć jeśli chodzi o pociechy restauratorki, zazwyczaj tabloidy częściej rozpisują się o poczynaniach Lary , w zeszłym tygodniu głośniej było o synu restauratorki. A to za sprawą zaręczyn , którymi pochwalił się w sieci sam Tadeusz Muller. Podczas wywczasu na Majorce 38-latek wręczył pierścionek niejakiej Małgorzacie Downar , nazywanej także Jagodą.

Tadeusz jest szczęśliwie zakochany. Jagoda też. Patrzeć na nich to wielka przyjemność. (...) Tadek nigdy nie udaje, to chyba jest "to" - zachwycała się 67-latka.