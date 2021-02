Magda Gessler pokazuje, jak wyglądają kulisy "Kuchennych rewolucji": "Mój domek na kółkach"

ble 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

kiedys krecila rewolucje u mnie w miescie, spala w hotelu w ktorym pracowalam, ciagle wymagania, masaze, spa dopisywane do rachunku a przy wymeldowaniu powiedziala ze opisze nasz hotel w jakiejs gazecie do ktorej pisze i ze bedziemy mieli darmowa reklame i zyskamy wiecej i wyszla, nie zaplacila ani grosza, hotel z wyzszej polki, wszystko ok, ale chyba takie rzeczy ustala sie przed? a nie stawia przed faktem dokonanym kiedy nabija sie rachunek na niebotyczna kwote