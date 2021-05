Magda Gessler pokazuje zdjęcie z czasów drugiej ciąży. Jej córka zmarła dwa tygodnie po porodzie

bibi 40 min. temu zgłoś do moderacji 44 3 Odpowiedz

Jakie to życie jest kruche... i pomyśleć, że Laury mogłoby nie być... mój starszy brat zginął jak miał 8 lat, ja miałam wtedy 7. Po kilku latach mama znów zaszła w ciąże i urodził się drugi brat. Kocham go nad życie, ale bardo tęsknię za moim braciszkiem. To było 25 lat temu, dłużej jestem z tym drugim bratem. Czasami jak tęsknię za beatem, to przychodzi myśl czy wtedy ten drugi byłby na świecie. Nie cierpię tych myśli.