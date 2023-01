Magda Gessler WZIĘŁA ŚLUB z Waldemarem Kozerawskim?! "Śpiewało nam na szczęście 80 górali..."

Beata i Piotr... 36 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

A ja wolę zasypiać obok swojego męża. A nie widzieć go od czasu do czasu. Taka prawda. ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙 Wszystkim wiernym i lojalnym, ale zdradzanym pozdrowienia. Nieważne czy zdradzi mąż, żona, partner, rodzina czy znajomi. Zdrada to zdrada.