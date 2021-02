Magda Mołek komentuje "składkę z tytułu reklamy": "Najpierw przyszli po sędziów, potem po kobiety, TERAZ PO MEDIA"

Choć Magda Mołek należy do wąskiego grona gwiazd starających się strzec swojej prywatności, w kryzysowych momentach dziennikarka zawsze zabiera głos w kwestiach polityczno-społecznych. Niedawno 44-latka odniosła się do uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego tzw. aborcji eugenicznej, apelując do rodaków, aby wzięli udział w Strajku Kobiet.