Magda Mołek odpowiada na komentarze o "histeryzującej gwiazdeczce z TVN"

Ten protest to była najgłupsza rzecz ever i dotyczy to wszystkich portali celebrytów czy właśnie gwiazdeczek, które w nim uczestniczyli. Ludzie, do jasnej cholery WSZYSCY PŁACĄ PODATKI pospólstwo, zarabiające 2 netto też i też nas to boli ale media co? "Chcą nas oskubać to zabieramy swoje zabawki i zamykamy się sami". Zarabiają krocie to i od korytka się ciężko odchodzi ale żeby zrobić coś kreatywnego to, jak widać nie ma komu