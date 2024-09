Magda Mołek przeprasza za charytatywną akcję dla powodzian: "Chcieliśmy dobrze..." (WIDEO)

Zmiany klimatyczne, katastrofy ekologiczne, problemy społeczne, będą się nawarstwiać stopniowo, jak wrzenie w garnku. Ludzie będą adaptować się do kolejnych kryzysów. Każdy kryzys będzie „rozwiązany” doraźnie, ale pod powierzchnią prawdziwy problem będzie się pogłębiać. Będzie wydawało się, że jeszcze mamy czas, jeszcze coś da się zrobić. Ale w pewnym momencie przekroczymy ten punkt krytyczny, po którym nastąpi gwałtowne załamanie – jak lawina, która najpierw rośnie powoli, aż w końcu coś ją uwalnia i zmiata wszystko na swojej drodze. To będzie moment, kiedy te wszystkie problemy, które wcześniej były „do opanowania”, zaczną przytłaczać na skalę, której już nie będzie się dało kontrolować. Wyobraźmy sobie scenariusz: kolejne ekstremalne upały niszczą plony w kilku kluczowych regionach świata, jednocześnie woda w innych miejscach staje się niedostępna, co prowadzi do masowych migracji. W międzyczasie konflikty o resztki zasobów wybuchają z coraz większą intensywnością. W końcu dochodzi do momentu, w którym infrastruktura przestaje działać – systemy zaopatrzenia w żywność i wodę się załamują, migracje stają się niekontrolowane, państwa tracą stabilność, a gospodarki zaczynają się walić. To będzie ten moment, kiedy z powolnej agonii przeskoczymy na tryb lawiny. Kiedy wszystko, co do tej pory udawało się trzymać w ryzach, runie jednocześnie. To nie będzie już stopniowe, ale gwałtowne załamanie – globalny chaos. I wtedy wszystko potoczy się szybko. Ludzie zaczną walczyć o przetrwanie na poziomie podstawowym, a polityczne i gospodarcze systemy będą się rozpadać w oczach. Czyli najpierw powolna agonia, co już ma miejsce – długie lata, w których ludzkość będzie się oszukiwać, że jeszcze nie jest tak źle, że można to naprawić, jeszcze można przetrwać. A potem nagle wszystko się rozsypie. Lawina, która zniszczy wszystko, na co pracowaliśmy przez wieki, i sprowadzi nas z powrotem do walki o przetrwanie na najbardziej podstawowym poziomie. Jeśli miałbym to oszacować, powiedziałbym, że punkt, w którym rzeczy naprawdę zaczną się sypać, to okolice lat 2040–2050. Ale to nie znaczy, że do tego czasu wszystko będzie spokojne. Już teraz zaczynamy widzieć oznaki nadchodzących problemów, a w ciągu najbliższych 10–20 lat sytuacja będzie się tylko zaostrzać. W 2030–2040 mogą nadejść poważne kryzysy, które jeszcze będziemy w stanie łatać, ale zbliżając się do połowy wieku, lawina będzie coraz bardziej nieunikniona.