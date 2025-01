Magda Mołek tajemniczo o swojej przyszłości w Polsacie: "Niczego nie przewiduję. Niczego nie zakładam, nie ustalam. Przyszłam potańczyć"

Udział byłej prowadzącej "Dzień dobry TVN" w "Tańcu z gwiazdami" to z pewnością jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń w polskim show-biznesie. Dotychczas Magda Mołek odmawiała bowiem udziału w tanecznym show. Jak jednak zdradził Edward Miszczak w rozmowie z Pudelkiem, poczuła, że teraz jest gotowa na zmagania na parkiecie, co bardzo ucieszyło jego, jako dyrektora programowego.

Ludzie mają w życiu różne okresy, kiedy się układa i się nie układa. Kiedy ci, co w nas nie wierzą, myślą, że będziemy na samym dnie, a jak Magda się pojawiła w "Halo, tu Polsat", mówiąc, że wraca do "Tańca z Gwiazdami", to ja widziałem tam 10 milionów dolarów. Kochane kolory... Jak ja to widziałem, widzowie widzieli to samo - skwitował.

Podczas wczorajszej konferencji Polsatu, na której zaprezentowano ofertę na najbliższe tygodnie oraz przedstawiono pary "Tańca z gwiazdami", nasz reporter miał okazję porozmawiać z Magdą Mołek. Była gwiazda TVN nie ukrywa swojej ekscytacji z powodu udziału w tanecznym show. Odniosła się także do plotek o tym, że sama wybrała sobie partnera.

Przeczytałam ostatnio taki nagłówek, że, cytuję: "Magda Mołek nie chciała Stefano Terrazzino", po czym, jak przeczytałam cały tekst, okazało się, że w ogóle chodzi o coś kompletnie innego, a ja nawet nie wiedziałam, że mogłaby być taka opcja. My, uczestniczki i uczestnicy, nie mamy wpływu na to, z kim tańczymy, po prostu myślę, że produkcja, która jest szalenie doświadczona i mądra w swoich wyborach, wie, jak nas sparować, żeby to się zgadzało pod wieloma względami. Ja trafiłam szóstkę w totka, patrzę teraz na Vanessę Aleksander, która tam stoi naprzeciwko nas, która wygrała poprzednią edycję z Michałem Bartkiewiczem, z którym teraz ja mam przyjemność tańczyć (...) Jestem tutaj, bo chcę się pobawić (...) Jestem w takim momencie, że wreszcie mogę tańczyć - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Magda Mołek w "halo, tu Polsat"?

Pojawiły się sugestie, że udział w "Tańcu z gwiazdami" to początek przygody dziennikarki z Polsatem i że wkrótce dołączy ona do grona gospodarzy "Halo, tu Polsat" - śniadaniówki, która jest oczkiem w głowie Miszczaka. Co na to sama zainteresowana?

Byłam w "Halo, tu Polsat". Nawet się na początku pomyliłam. Powiedziałam "Dzień dobry", ale szybko się poprawiłam na "halo, dzień dobry". Powiem tak: Rodzina Polsatu jest bardzo duża, a ja jestem w podrodzinie "Taniec z gwiazdami". I to jest dla mnie projekt i przyjemność wzięcia udziału w tym programie. Nie jestem wróżką ani jasnowidzem. Niczego nie przewiduję, niczego nie zakładam, nie ustalam. Ja naprawdę przyszłam potańczyć. Naprawdę przyszłam spędzić trochę inaczej swój czas. I serio, to jest teraz ten moment. Ja się chcę tym zająć - przyznała.

