Maja Bohosiewicz krótko o ślubie i CIĄŻY po kilku miesiącach znajomości: "Kompletnie NIEODPOWIEDZIALNE"

Znowu USUWAJĄ, więc piszę ponownie! Ach ta wolność słowa. Pudel, niech napisze o pseudo stylistce, która "wystylizowała" Anne Muchę w tę czarną sukienkę, w ktorej było widać każdy wałek tłuszczu i prześwitującą różową bieliznę. Właśnie ta stylistka przemawiała przed chwilą do ludu w DD TVN i zaklinała rzeczywistość. Teraz twierdzi, że to bardzo udana stylizacja i ubrała by ją tak jeszcze raz 🤣 Porównała swój zawód do zawodu dentysty i powiedziała, że jak ktoś idzie borować ząb, to się nie pyta czy będzie dobrze zrobiony, bo idzie do fachowca i tak samo jest z nią 😂 Pragnę przypomnieć, że na początku przepraszała, a teraz zmieniła narrację, żeby kurek z kasą nie został zakręcony przez celebrytów. Z kolei druga stylistka twierdziła, że Ania Mucha, to seks bomba i we wszystkim dobrze wygląda. Skoro tak, to po co korzysta z usług stylisty? To było bardzo żenujące.