Maja Bohosiewicz zdradza, ILE WAŻY i ogłasza: "Żegnam SŁODKĄ OPONKĘ" (FOTO)

Czytelniczka 9 min. temu

Nie uważam ze ona z tego słynie. Jakbyście nie pisali o każdym jej poście artykułu (jak i innych celebrytów) to nikogo oprócz pewnej grupy jej obserwatorów ta jej slynnosc by nie dosięgła. Wiec redakcjo przestańcie być takimi hipokrytami. Szydzicie z czegos co sami rozdmuchujecie