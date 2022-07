Maja Bohosiewicz wyprawiła córce BAJKOWE przyjęcie z okazji 5. urodzin: kolorowe doczepy, karaoke i ogromny tort (ZDJĘCIA)

Aldona 🤠 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech świętują z pełną pompą,w radości i przepychu, mają rację.... bo człowiek niby docenia wszystko ale w obliczu dzisiejszej informacji jakoś tak bardziej dziękuje za to co ma, więc cieszmy się że możemy urządzać co roku dzieciom urodziny,tak po ludzku