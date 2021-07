Maja Bohosiewicz zachwala stymulator w kształcie PINGWINA: "Kupuję go każdej mojej przyjaciółce" (FOTO)

Maja Bohosiewicz od dawna opiera karierę głównie na działalności w mediach społeczności. Po urodzeniu dzieci młodsza siostra Soni Bohosiewicz zaczęła spełniać się w roli instamatki. I tak na co dzień Maja chętnie pokazuje w sieci kulisy wychowania pociech oraz dzieli się macierzyńskimi spostrzeżeniami. Czasem celebrytka wykorzystuje też instagramowy profil w celach biznesowych.

Na to zdjęcie padały tylko dwa rodzaje komentarzy. To typ pierwszy: "Słodziaki, aż żal budzić" - napisała, prezentując wiadomość od jednej z obserwatorek.

Hahahaha, Maja! Pingwinek - wiesz, co dobre!! Maja, pingwin wygrał to zdjęcie; Pingwinek - komentowały fotografię fanki Bohosiewicz.

Bohosiewicz nie pozostawiła spostrzegawczych internautek bez komentarza. Celebrytka zapewniła fanki, że zakupiony przez nią stymulator świetnie się sprawdza i z czystym sumieniem poleca go przyjaciółkom.

Jeżeli chodzi o psa, to najsłodsza istotka w naszym domu. A jeżeli chodzi o pingwina, to jest to absolutny gadżet, który polecam i kupuję każdej mojej przyjaciółce - zdradziła.