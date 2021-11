Maja Hyży CIESZY SIĘ z ciąży Agnieszki Hyży i zapewnia: "Życzę im BARDZO DOBRZE"

Ehh 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Powiedzcie mi czy isc za glosem serca czy zyc w zlotej klatce… Po 12 latach razem mam jakis kryzys.. od 17roku zycia jestem z jednym chlopakiem i na poczatku bylo ciezko, wzloty upadki, teraz tez czasem… Gdyby to bylo kiedys to bez zastanowienia poszlabym za glosem serca. A teraz kiedy sie wszystkiego sami dorobilismy to nie wiem czy go kocham tzn zawsze bedzie dla mnie wazny bo jestesmy ze soba kawal czasu… chyba mnie nie pociaga… zycie jest trudne…