Maja Hyży i Grzegorz Hyży WALCZĄ na plakaty w sieci: "Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę"

A przyszło komuś do głowy, że oboje sobie to ustawili po to, aby o nich było głośno...? Przerażające, bo robią to kosztem dzieci. Jeżeli między nimi dochodzi do takich scen nękania i przemocy psychicznej, to powinni się z tym zwrócić do odpowiednich instytucji i urzędów, a nie na instagrama. Co może zrobić kilkunaście tysięcy followersów u nich obojga. Przede wszystkim podbić statystyki. 🙌🏻