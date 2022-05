Maja Hyży o obecności Agnieszki Hyży na komunii jej synów: "Chyba przyszła NIE W SOSIE"

Mmmmmn 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bardzo wątpię ze to był dzień twoich synów, z tego co widać każdy dzień musi być twój byleby o tobie pisali, każda okazje wykorzystasz kobieto do trąbienia o sobie a jak wspominasz dzieci lub ciąże to tylko po to żeby przedstawić się jaki świetna matkę. Nie jestem fanka Agnieszki Hyzy, żony twojego ex męża, ale przy tobie to oba jest kobieta z mega klasa i wyjątkowo ciepła i wyrozumiała osoba. Przestań wreszcie czepiać się ludzi z którymi się nie dogadujesz. Trzeba by być głuchym i ślepym żeby się z tobą „dogadać”.