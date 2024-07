Maja Ostaszewska w finezyjnym bikini pozuje na francuskich skałach. Petarda? (FOTO)

2 mech. 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Polki w każdej postaci są beznadziejne , a w łóżku to jedna wielka tragedia , byłem wszędzie mam za sobą cały świat , to co przeżyłem w Ameryce Południowej to jest nie do opisania , Polki do nich to rozpacz .