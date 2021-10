Maja Plich sama wyznaje sobie miłość na Instagramie "Żonko. KOCHAM CIEBIE". Zapomniała zalogować się na konto Rutkowskiego?

Jak donoszą nasze źródła, żona Rutka nie tylko prowadzi aktywnie swoje konto, ale "wspomaga" też męża w obsłudze jego Instagrama. Wskazywało by więc na to, że często w imieniu Krzysia wyznaje sobie miłość, lecz akurat tym razem zapomniała przelogować się na jego konto. Oczywiście może być też tak, że to Rutkowski "włamał się" na konto żony. Znając tę parę, naprawdę wszystko jest możliwe...