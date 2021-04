Maja Sablewska kusi ze stołka pośladkami w samych rajstopach. Seksowna?

Maja Sablewska przeszła długą drogę do zostania celebrytką: kiedyś była nianią dzieci Natalii Kukulskiej, dziś to projektantka i influencerka motywująca kobiety, by kochały swoje ciało. Głównymi środkami artystycznego wyrazu Mai od dłuższego czasu są prowokujące zdjęcia ze sterczącymi sutkami czy nagimi pośladkami.