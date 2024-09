Maja Sablewska paraduje po parkingu w majtkach i z torebką za ponad 130 tysięcy złotych

Maja Sablewska w świecie show-biznesu obecna jest już od wielu lat. Choć początkowo spełniała się w roli menadżerki kilku topowych polskich piosenkarek, to z czasem jednak porzuciła zarządzanie karierami innych na rzecz własnej. Dziś Maja działa w branży jako specjalistka od mody i wizerunku. Chętnie również błyszczy na rozmaitych eventach.

Wielką miłość Mai Sablewskiej do mody można podziwiać w jej autorskich programach telewizyjnych. Celebrytka ma na swoim koncie prowadzenie kilku formatów, w których to pomaga kobietom odkryć ich własny styl oraz pewność siebie. Nie wszystkie jej pomysły cieszą się jednak uznaniem widzów. Gdybyście jednak chcieli wiedzieć, jak prezentować się stylowo na zakupach, to jakiś czas temu Majka służyła pomocną radą.