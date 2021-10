Maja Sablewska pierwszy raz o zmianie nazwiska: "Brzydkie. Babcia nie pozwoliła mi o tym mówić w mediach"

Podcast Żurnalisty stał się prawdziwym konfesjonałem celebrytów. Ostatnio najgłośniej było o nim po wywiadzie z Julią Wieniawą , która podzieliła się z dziennikarzem litanią żalów, które wcześniej najprawdopodobniej słyszały jedynie jej koleżanki przy drinkach. Młodszej koleżance pozazdrościła Maja Sablewska . W rozmowie z mężczyzną była menedżerka wyznała między innymi, kto stał za jej zwolnieniem z X Factora . Podpowiadamy: pierwsza litera imienia to K., a nazwisko Wojewódzki .

To nie jedyny temat, o którym wcześniej nie mówiła w mediach Maja Sablewska , a którym postanowiła podzielić się z Żurnalistą . Celebrytka po raz pierwszy opowiedziała też historię swojego nazwiska. Jak zdradziła, jej dziadek miał inne nazwisko, które było tak "brzydkie", że nie może o nim powiedzieć publicznie:

Mój dziadek miał inaczej na nazwisko. Brzydko. Babcia nie pozwoliła mi, żebym o tym mówiła w mediach , więc uszanuję to. Ale nazywalibyśmy się dość dziwnie jako rodzina.

Dziadek Sablewskiej zmienił je, by móc poślubić jej babcię. Taki był warunek:

Więc moja babcia, która była bardzo zakochana w moim dziadku, i wzajemnie, powiedziała, że stworzy z nim rodzinę i wyjedzie za nim z Poznania na Śląsk, jeśli zmieni nazwisko. I mój dziadek wtedy wziął pierwsze dwie litery nazwiska, które było wcześniej, znalazł rodzinę we Francji, która nazywała się Sable, czyli piasek po francusku, dodał to tego "wski" i wyszło Sablewski. I tak oto powstało nazwisko, które urodziło się z wielkiej miłości mojego dziadka do mojej babci.