Maja Sablewska wyjaśnia, skąd u niej potrzeba publikowania ROZBIERANYCH ZDJĘĆ: "Instagram to moje CV" (WIDEO)

Maja Sablewska na początku 2021 roku została twarzą rajstop. Od tego momentu z wielkim zaangażowaniem reklamuje w social medich projekty z lajkry. Najczęściej pozuje roznegliżowana i w wymyślnych pozach, korzystając z rozmaitych rekwizytów. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka przekonywała, że jest miłośniczką zdjęć z lat pięćdziesiątych, które zresztą ochoczo kolekcjonuje. To właśnie nimi inspiruje się podczas sesji z fotografem.

Zależało mi, żeby pokazywać artystyczną stronę produktu. Widzę tam siebie w wyzwolonym nastroju i estetyce, którą lubię. Na tych zdjęciach często są przedmioty lub sytuacje, w których się znajduję. Świadomie rzeźbię swoje ciało i to potem przekłada się na zdjęcia, i na to, jak siebie widzę. Instagram to mój album i CV, tam pokazuje swój brand.