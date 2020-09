Maja Staśko oskarża Lewandowską i Chodakowską o promowanie nierealnych sylwetek: "Totalnie WYFOTOSZOPOWANE"

Sara 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 6 Odpowiedz

Ta osoba na siłę szuka rozgłosu i lansuje się na innych oraz ich kosztem.Na początku można bylo odnieść wrażenie,ze robi to dla dobra sprawy ale to zwykła atencjuszka.Daj ludziom żyć - jak ktoś podziwia Chode niech podziwia,co nas to interesuje.Ona na żywo też jest bardzo szczuplutka więc nie ma niewiadomo jak przerobionych zdjęć (nie,nie jestem jej fanka).Nie podoba mi sie,że ta aktywistka za sposób na lans obrała poniżanie innych.Niby wspiera kobiety po przejściach ale ciągle tylko mowi:ja ja ja,a bo ja to zrobiłam.Ciężko dostrzec tu prawdziwość intencji.to jest ten typ człowieka,który specjalnie będzie prowokował i robił zadymy,aby zwrócono na niego uwagę.Moim zdaniem ma straszne kompleksy i problem ze sobą stad wręcz krzyczy by to zagłuszyć.