Małgorzata Godlewska była poszukiwana przez policję! Jej siostra zgłosiła zaginięcie

Andrzej P 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To z niej musiała być naprawdę dobra pielęgniarka jak przy braku pielęgniarek ona zostaje zwolniona musiała być tak dobra jak jest dobrą piosenkarką a jej zniknięcie to próba przypomnienia o sobie bo takie kobiety nie lubią być zapomniane a one obie odeszły już do przeszłości