Małgorzata Godlewska zamieściła niepokojące nagranie. "NIE CHCĘ ŻYĆ! Uciekłam ze szpitala psychiatrycznego"

Nick 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Kobietę wywalili z pracy bo podawała się za lekarza w swoim salonie beauty podawała nielegalnie botox (może to tylko robić lekarz ani nie kosmetolog ani pielęgniarka) Zatrudniała studentów medycyny do robienia zabiegów i nielegalnych szkoleń. Był jej wątek na grupach med est dla lekarzy. I pani nie dostała się na lekarski jak podaje, bo to są studia tylko dzienne które można rozpocząć do 26 r.ż.