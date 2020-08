Refleksyjna Małgorzata Kożuchowska otwiera się na temat macierzyństwa: "Moja ciąża była trudna, MIAŁAM 2% SZANS"

Małgorzata Kożuchowska cierpliwie pozuje do selfie

Moja ciąża była trudna... Trzeba było na nią chuchać i dmuchać . Od mojej pani doktor usłyszałam: "Za nami dopiero pierwszy etap, bo przecież nie chodzi o to, żeby pani urodziła dziecko, ale o to, żeby pani urodziła dziecko zdrowe ." Dlatego też przez pierwsze trzy miesiące musiałam leżeć - wspomina.

W ciąży dużo przytyłam. Brałam też leki, co dodatkowo utrudniało mi powrót do starej wagi. Ostatecznie dopiero po roku byłam w stanie wrócić do swoich ubrań sprzed ciąży. Pamiętam, że Bartek kupił mi stepper do ćwiczeń, ale po kilku tygodniach stwierdziłam, że zanudzę się na nim na śmierć i do dzisiaj stoi samotnie bidulek na tarasie... - wyznaje z uśmiechem Kożuchowska.