Małgorzata Ohme ROZSTAŁA SIĘ z partnerem! "Bardzo to przeżywa"

Mialam swoja wielka milosc, zakochalam sie po uszy, bylismy razem 15 lat. Ani jeden rok nie byl udany. Odkochalam sie jakies 5 lat przed koncem za wszystkie swinstwa, ktorych z jego strony doswiadczylam, ale ciezko bylo "puscic". Rzucil wszystko i wyjechal do Tajlandii. Mnie zostawil doslownie na ulicy, fizycznie pokiereszowana, wyczerpana psychicznie, po tym, jak dzien wczesniej podjelam probe samobojcza. Po powrocie mi sie oswiadczyl, chcial ratowac, ale juz bylo za pozno. Poznalam, co to znaczy wolnosc, jak fajnie mieszka sie tylko z kotem, kiedy robisz zywnie co ci sie podoba. Zaczelam wszystko od zera, doslownie. Poza tym zupelnie niespodziewanie pojawil sie ktos inny, ktory uparcie zaczal mnie zdobywac. Szkoda mi go troche, oficjalnie jestesmy juz 3 rok razem, ale w glebi serca wiem, ze go nie kocham, chociaz klamie, ze tak. Trzymam na dystans, nie wyobrazam sobie znow mieszkac z kims pod jednym dachem. Dusze sie, kiedy codziennie slysze wyznania milosci, jak chce sie przytulac, non stop. Smieszne, bedac w zwiazku z gora lodowa myslalam, ze niczego innego w zyciu nie potrzebuje, tylko milosci i czulosci, a tu zonk. Szczerze wspolczuje wszystkim "parzystym". Facet na stale w domu, bue. A eks nadal kursuje do Tajlandii jako wolny strzelec, krzyzyk na droge.