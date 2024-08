Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała rodzinne kadry sprzed lat z mężem i synami. Internautka: "Antek to KOPIA Pawła" (FOTO)

Narzeczona 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Mój narzeczony ma na nazwisko Chu*eba :(. Ja jestem Lanckorońska. Kocham go, ale nie chcę zmieniać nazwiska, wolałabym, żeby przyjął moje, bo jest - co tu dużo pisać - o niebo ładniejsze. Nasze dzieci też powinny być Lanckorońskie. Dobra moneta powinna wyprzeć złą. Zastanawiam się, jak mu to zaproponować, żeby nie urazić jego męskiej dumy. Jego nazwisko jest po prostu obraźliwe. Muszę je cenzurować, żeby komentarz przeszedł. Czemu mam robić problem swoim przyszłym dzieciom?