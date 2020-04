Małgorzata Rozenek i uśmiech Radosława Majdana radośnie dopytują fanów: "Wracają porody rodzinne, wiecie coś o tym?" (FOTO)

W środę na swoim instagramowym profilu Rozenek udostępniła kolejną fotografię ciążowych krągłości. Tym razem na zdjęciu towarzyszył jej Radosław oraz jego szeroki uśmiech. Za pomocą uroczego, rodzinnego obrazka Małgosia postanowiła zachęcić fanów do dyskusji na temat stopniowego znoszenia części obostrzeń przez polski rząd.

Dzień dobry. Poluzowane niektóre obostrzenia. Powoli wracamy do normalności? Czy nasza normalność będzie już inna? Chyba musimy się nauczyć nowych reguł gry. Mimo wszystko miłego dnia kochani. A dziewczyny mi donoszą, że wracają porody rodzinne, wiecie coś o tym? - dopytywała Rozenek.

Jeszcze niedawno para poważnie zamartwiała się, że w obliczu pandemii nie będą mogli wspólne przeżywać narodzin wspólnej pociechy. Szczególnie załamany całą sytuacją był Radosław, dla którego będzie to pierwsze dziecko. Wizja braku możliwości towarzyszenia żonie przy porodzie byłaby więc dla niego prawdziwym dramatem.

Minister zdrowia mówił, że nie było zakazu porodów rodzinnych od nich. To decyzja szpitali - napisała jedna z fanek.

A mi na początku tego zakazu powiedzieli, że dostali pismo od Ministerstwa Zdrowia i dlatego muszą zabronić porodów rodzinnych. To już nic nie rozumiem - skomentowała Małgosia.

Mam nadzieję, że wrócą, chociaż ja mam rozwiązanie dopiero we wrześniu (...) - dodała inna obserwatorka celebrytki.

My na początek czerwca i też mam nadzieję, że do tego czasu wszystko się ustabilizuje - zdradziła Rozenek.

Odgórnego zakazu nie było. To zależy od możliwości danej jednostki, czy jest możliwość izolacji jednej rodziny od drugiej. Jeśli jest możliwość tego dystansowania, to myślę, że dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym, by z powrotem wprowadzić porody rodzinne - stwierdził Szumowski.