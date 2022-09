Małgorzata Rozenek komentuje wybór sukni na bal TVN: "Moja ulubiona stylizacja EVER. Bardzo mobilna i wygodna"

(...) Już pokazuję wam moją suknię, żeby wytłumaczyć, dlaczego jest wygodna. To więcej niż suknia, to projekt. Projekt Kasi Konieczki - zdradza i rozpływa się nad projektantką, która stoi za nietypowym kostiumem:

Tak wyglądało wnętrze mojej zbroi. Muszę wam powiedzieć, że czasem sukienki, które zakładam na inne okazje, są dużo mniej wygodne, niż ta spektakularna zbroja wyściełana w środku pięknym aksamitem. Oprócz tego ona wbrew pozorom jest bardzo mobilna i bardzo wygodna, bo Kasia jest artystką, która rozumie sztukę użytkową. To moja ukochana stylizacja ever. (...) Tutaj każdy szczegół robi wrażenie, jest dopracowany. I George powiedział, że bardzo mu się podoba - rozwodzi się, powołując na rzekomą opinię czworonoga.

Wyobraźcie sobie, że przecież w tego typu strojach aktorzy grają w filmach, ruszają się, walczą, więc to musi być wygodne. Po prostu trzeba znaleźć kogoś, kto potrafi tego typu spektakularną rzecz zrobić tak, żeby była użytkowa - tłumaczy. My na balu byliśmy do drugiej w nocy, świetnie się bawiąc cały czas i oczywiście moja suknia była razem ze mną. Co więcej, ona była tak zasznurowana, że w pewnym momencie Radosław przy pomocy ostrego narzędzia był w stanie poluzować mi pierwszą warstwę, tę górną, co powodowało, że już w ogóle miałam totalny komfort i mogłam się świetnie bawić.

Rozenek dała także do zrozumienia, że rzeczywiście zainspirowała się tym, co noszą filmowe i serialowe wojowniczki:

Jak zobaczyłam projekty Kasi, która jest artystką tworzącą dzieła wybitne, bo to już nie są tylko sukienki... Kasia zajmuje się tworzeniem kostiumów i projektów wymagających ogromnych nakładów pracy, wyobraźni, ale i takiej wiedzy rzemieślniczej. Właśnie dlatego, żeby móc założyć to i się w tym poruszać. Bo jeżeli masz grać wojowniczkę, to oprócz tego, że to ma być spektakularne, to musi dawać ci możliwość ruchu - wyjaśnia "polska Xena", przekonując, że w porównaniu do innych projektów Konieczki, jej kreacja i tak była "ekstremalnie skromna".