Małgorzata Rozenek mówi w najnowszym wywiadzie o niepochlebnych komentarzach: "KRYTYKA BUDUJE"

Małgorzata Rozenek ostatnimi czasy nie schodzi niemalże z pierwszych stron gazet. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" doskonale wie, jak zrobić szum wokół siebie, co udowodniła na balu TVN. Celebrytka pojawiła się w... złotej zbroi, która internautom przypominała grecką wojowniczkę, a niektórym warszawską syrenkę. Mimo że niektórzy krytykowali osobliwą kreację "Perfekcyjnej", to Małgosia chyba osiągnęła swój zamysł, bo o stylizacji mówili wszyscy.

Tym razem zapracowana bizneswoman znalazła chwilę, by udzielić wywiadu magazynowi "Forbes". W rozmowie opowiedziała między innymi o tym, że "przywiązuje dużą wagę do higieny życia", a kluczem do sukcesu jest odpowiednia organizacja czasu. Rozenek nie ukrywa jednak, że w zarządzaniu pomaga jej również zespół ludzi, bo przez lata nauczyła się delegować swoje obowiązki.

Przyznam, że długo uczyłam się tego, że jednak najmądrzejsze co można zrobić, to zbudować wokół siebie zespół ludzi, którzy pomogą w realizowaniu moich celów. Staram się wyciskać każdą sekundę życia jak cytrynę - opowiadała.

Rozenek w rozmowie apelowała do Polek, by uwierzyły w siebie. Przyznała, że sama miała to ogromne szczęście, że w domu rodzinnym rodzice wspierali jej dążenia do celu. Po raz kolejny pojawił się również temat szkoły baletowej, która ukształtowała Małgorzatę. Celebrytka podkreśliła, że nauczyła ją "wytrwałości, dyscypliny i konsekwencji w działaniu".