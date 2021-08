Małgorzata Rozenek OBNAŻA RAMIONA w modnej (?) koszuli. Udany look? (ZDJĘCIA)

Chociaż podróż kamperem do Szwecji dała się Małgorzacie Rozenek i Radosławowi Majdanowi mocno we znaki, wygląda jednak na to, że mimo wszystko małżonkowie będą dobrze wspominać ten "eksperyment". W jednym z ostatnich wywiadów znana z wysokiego libido para ujawniła nawet, jak radziła sobie z nagłymi przypływami pożądania podczas familijnego wypadu. Zadowolony z siebie Radzio z wypiekami na twarzy opowiedział tysiącom widzów o sposobach na "amory" w pojeździe, w którym oprócz nich była jeszcze trójka dzieci i cztery psy.