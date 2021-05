Małgorzata Rozenek rozmarza się na temat nowego domu: "Nie mogę mieć małej garderoby"

prawda 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Artykuły o niej to duża klikalność.....tylko ta klikalność wynika z tego, ze ludzie jej nie lubią, to nie zazdrość, to jest brak sympatii, irytacja ta osoba, zażenowanie , powtarzam to nie zazdrość, jej wulgarność, bezczelność, złośliwość i dwulicowość doprowadzają ludzi do szału, kto jest dobrym obserwatorem ludzi, ten wie o czym pisze