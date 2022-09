Małgorzata Rozenek spotka się z Jarosławem Kaczyńskim?! Chce go podszkolić z in vitro: "Chętnie mu wszystko wyjaśnię"

Gra gra 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dziwne. Ojciec z PZPR, potem z PIS, teraz kręci się koło PO. Razem z córką rozgrywają polityków z korzyścią dla siebie. Teraz startują na KO. Obserwujcie. Ludzie się ich boją, bo tatuś najbliższym przyjacielem Wodza. Dlatego skaczą koło niej TVN, Pudelki i podobne media. Ona wykorzystuje to na maxa dla całej rodziny, ale to już niedługo. Tusk dał się podejść. Myślę, że Wódz nie. Ale to nie wiadomo patrząc jak Wojewódzki zmienił zdanie i skacze koło niej. Do tej pory będąc w PIS nic nie załatwiła u K.Teraz ojciec pracuje drzwi w drzwi i też nic nie zrobił. A może to jest gra na 2 fronty. Nie została ukarana za obrażenie mocne prezydenta.