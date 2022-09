Małgorzata Rozenek w końcu pokazała... swoją szkołę baletową! Fanka: "Wygląda pani jak LALECZKA"

kochamy Gosię 16 min. temu zgłoś do moderacji 70 19 Odpowiedz

Uczęszczałyśmy z Małgosią do tej samej klasy w latach 1988 - 1992 r. do szkoły baletowej w Warszawie, niestety tylko kilka lat, gdyż Gosia Kostrzewska przeniosła się na kolejne semestry do szkoły baletowej w Łodzi, bo jej o 5 lat starszy brat Michał był już wtedy zbyt wybitnym warszawskim tancerzem i ona źle się czuła w jego cieniu. ,,Warszawka'' jest mała, cień talentu brata długi, a Małgosia zawsze musiała być na świeczniku, w centrum uwagi i lubiła, gdy wszyscy tańczyli tak jak ona im zagra. Jednak wciąż byłyśmy serdecznymi przyjaciółkami, więc wymieniałyśmy się pocztówkowymi pozdrowieniami i pikantnymi ploteczkami, niestety jakoś tak z 5 lat po jej wyprowadzce do Łodzi, tuż po jej i naszym dyplomie, bo tak nazywamy u nas ukończenie szkoły baletowej, nagle przestała odpisywać na pocztówkowe pozdrowienia, depesze czy telegramy. Plotkowano o tym, że Kostrzewscy wyjechali do Niemiec, brat do Lyonu, a Małgosia do narzeczonego w Paryżu. Wciąż nie rozumiem dlaczego się od nas odcięła i zaczęła ignorować dawne przyjaciółki, nawet już po powrocie do Warszawy, na studia na wydziale prawa UW. Myśmy jej żadnej krzywdy nie wyrządziły, żeby być w ten sposób traktowane! Kochałyśmy ją, bo była taka piękna, zgrabna i charyzmatyczna, ale ona widocznie była stworzona do lepszego życia, nie w smak jej były gary i nudziary, takie jak my. W sumie to się jej nie dziwię, ale kochamy ją nadal - my, przyjaciółki od serca. I podziwiamy z daleka. Niestety, miliona zł żadna z nas od niej nie dostanie, bo Małgosia urodziła się 1 czerwca 1978 r., ale nam nie chodzi o pieniądze, chciałybyśmy tylko ogrzać się w blasku jej sławy. Czy to tak wiele po latach chłodnego traktowania nas przez królową lodu (tak nazywał ją nasz kolega), naszą Małgosię?