Małgorzata Rozenek wzbogaci się dzięki ciąży? "Za jeden post sponsorowany może zarobić nawet dwa razy tyle, co obecnie"

Baba 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

30-50 tys za jeden post - a my to łykamy, jak pelikany, a w Afryce dzieci jako niewolnicy pracują w kopalniach na kobalt do naszych smartphonów, a starych ludzi rodziny podrzucają do szpitali przed świętami. Taka to popieprzona współczesna rzeczywistość.