Małgorzata Rozenek zapewnia, że wychowuje synów w skromności! "Codziennie im CZEGOŚ ODMAWIAM! Jesteśmy normalnymi ludźmi"

Niech napisze ile kosztował ten sweterek Ralfa Laurena z postacią misia .. No, w lumpeksie to go nie kupiła .. Drugi syn też w markowym swetrze .. I pamiętam jak Jacek Rozenek opowiadał , że kiedy zabierał chłopców na wakacje to ich pierwsze pytanie brzmiało : " ile gwiazdek ma hotel " ? Więc niech przestanie ściemniać , bo telefony i laptopy mają pewnie po rodzicach czyli też za ciężkie pieniądze .. Ona już jest zupełnie oderwana od rzeczywistości .. Nie ma pojęcia co znaczy wychowywać dziecko skromnie ..