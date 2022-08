Małgorzata Rozenek żartuje ze swojego wyglądu w programie Kuby Wojewódzkiego: "Uczciłam NOWĄ TWARZĄ"

A we wtorek u mnie Dobry wieczór TVN, odcinek pierwszy i też na razie jedyny. Naszym gościem z @m_rozenek będzie @musialowskimaciej - ogłosił Wojewódzki, przy okazji nawiązując do niedawnego angażu Małgosi do "DD TVN".

Rozenek nie zapomniała rzecz jasna pochwalić się wizytą w programie Wojewódzkiego na swoim profilu. Celebrytka zaprezentowała obserwatorom nagranie, na którym starannie udokumentowała przygodę w show "króla TVN", pokazując na przykład, jak makijażyści dopracowują jej look za kulisami oraz moment, w którym triumfalnie wchodzi do studia wystrojona w kusą sukienkę z odkrytymi ramionami. Chcąc dodatkowo zachęcić fanów do obejrzenia odcinka z jej udziałem, celebrytka dołączyła do nagrania również ujęcia, na których gawędzi z Wojewódzkim, siedząc na słynnej kanapie.