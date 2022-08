TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek wystąpi u Kuby Wojewódzkiego! Towarzyszyć jej będzie... partner z "Dzień Dobry TVN"

kazik 12 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Tej kobiecie brak Honoru, jak mozna tak nisko upasc isc do czlowieka ktory otwarcie mowil jak weszla do show biznesu.No coz totalne zeszmacenie sie.A wojewodzki,kolejny ktory dla mamony zrobi wszystko co mu stacja powie,wstyd!!!