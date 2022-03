Małgorzata Socha o pokazach mody podczas trwającej w Ukrainie wojny: "To ucieczka od codzienności" (WIDEO)

Małgorzata Socha słynie ze słabości do polskich projektantów oraz zamiłowania do luksusowych marek. Wielokrotnie określano ją jako "muzę" projektantów, z którymi zresztą celebrytka utrzymuje przyjacielskie stosunki. Socha lubi pojawiać się na pokazach mody, skąd czerpie inspiracje oraz pomysły na kolejne stylizacje.

Myślę, że dla każdego jest to bardzo trudne. Każdy zachował się tak, jak mu serce podpowiadało i sytuacja (...). Świat mody to jest trochę taka rozrywka i w pewnym sensie ucieczka od codzienności, żeby głowa odpoczęła i nasze myśli skierowały się w przyjemniejszą stronę. Zawsze to będzie ocenianie w dwojaki sposób (...). Gdyby nie było mody i urody, nie byłoby możliwości złapania dystansu do wielu rzeczy - tłumaczyła aktorka.